Умер олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Мельников умер на 84-м году жизни. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

"Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк - олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года (команда, сабля), заслуженный мастер спорта СССР Борис Мельников. Знаменитому олимпийцу было 83 года. Светлая память", - говорится в сообщении комитета.

В составе сборной СССР по фехтованию на сабле Мельников завоевал золото на Олимпийских играх 1964 года в Токио в команде с Нугзаром Асатиани, Умаром Мавлихановым, Марком Ракитой и Яковом Рыльским. Он также был двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях (1965, 1967), пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка Европы.

Мельников преподавал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В 2004 году он был введен в Зал фехтовальной славы России. Награжден медалью "За трудовое отличие".