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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Милутинов признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги

В матче против "Альбы" центровой набрал 21 очко, сделал 11 подборов и две результативные передачи
Центровой ЦСКА Никола Милутинов EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Центровой ЦСКА Никола Милутинов
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 5 февраля. Центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА серб Никола Милутинов стал самым ценным игроком 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу российский клуб обыграл германскую "Альбу" со счетом 91:72, сербский баскетболист набрал 21 очко, сделал 11 подборов и две результативные передачи. Игрок во второй раз в сезоне признается самым ценным игроком тура и в шестой раз в карьере.

Милутинову 27 лет, он был выбран под общим 26-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2015 году командой "Сан-Антонио". Серб подписал контракт с ЦСКА в 2020 году. В сезоне-2021/22 Милутинов в среднем набирает 8,2 очка за игру.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Евролиги. Команда одержала 14 побед и потерпела девять поражений. В следующем матче турнира ЦСКА сыграет против израильского "Маккаби" 10 февраля.

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