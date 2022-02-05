Баскетболист ЦСКА Милутинов признан самым ценным игроком 25-го тура Евролиги

ТАСС, 5 февраля. Центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА серб Никола Милутинов стал самым ценным игроком 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу российский клуб обыграл германскую "Альбу" со счетом 91:72, сербский баскетболист набрал 21 очко, сделал 11 подборов и две результативные передачи. Игрок во второй раз в сезоне признается самым ценным игроком тура и в шестой раз в карьере.

Милутинову 27 лет, он был выбран под общим 26-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2015 году командой "Сан-Антонио". Серб подписал контракт с ЦСКА в 2020 году. В сезоне-2021/22 Милутинов в среднем набирает 8,2 очка за игру.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Евролиги. Команда одержала 14 побед и потерпела девять поражений. В следующем матче турнира ЦСКА сыграет против израильского "Маккаби" 10 февраля.