Российские хоккеисты провели двусторонний матч на олимпийской арене в Пекине

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею провела тренировку и сыграла двусторонний матч на олимпийской арене в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра была проведена на льду основной олимпийской арены вместо контрольного матча с командой Латвии, который был отменен из-за коронавируса у семерых игроков латвийской сборной.

Перед игрой хоккеисты отрабатывали игру в неравных составах, после чего провели двусторонний поединок, который судил член штаба российской команды Алексей Трощинский. В матче приняло участие 26 игроков в свитерах трех цветов - красного, синего и черного - и два вратаря: Иван Федотов и Александр Самонов.