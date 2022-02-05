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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские хоккеисты провели двусторонний матч на олимпийской арене в Пекине

Первую игру на Олимпиаде сборная России проведет 9 февраля против команды Швейцарии

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею провела тренировку и сыграла двусторонний матч на олимпийской арене в Пекине. Об этом сообщает  корреспондент ТАСС с места событий.

Игра была проведена на льду основной олимпийской арены вместо контрольного матча с командой Латвии, который был отменен из-за коронавируса у семерых игроков латвийской сборной.

Перед игрой хоккеисты отрабатывали игру в неравных составах, после чего провели двусторонний поединок, который судил член штаба российской команды Алексей Трощинский. В матче приняло участие 26 игроков в свитерах трех цветов - красного, синего и черного - и два вратаря: Иван Федотов и Александр Самонов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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