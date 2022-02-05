Саночник Павличенко идет десятым после двух заездов на Олимпиаде

ЯНЬЦИН /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко занимает десятое место по итогам двух заездов на Олимпийских играх в Пекине.

Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 54,501 секунды. Следом за ним идут австриец Вольфганг Киндль (отставание 0,039 секунды) и итальянец Доминик Фишналлер (+0,304). Отставание Павличенко составляет 1,400 секунды. Россиянин Роман Репилов занимает 13-е место (+1,772), Александр Горбацевич - 14-е (+1,977).

Третий и четвертый заезды, по итогам которых будут разыграны медали, состоятся 6 февраля.

Павличенко 30 лет, он представляет спортивное общество ЦСКА. На его счету две победы на чемпионатах мира и шесть золотых медалей чемпионата Европы.