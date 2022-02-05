Просвирнова назвала не радужным результат российских шорт-трекистов в смешанной эстафете

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянка Софья Просвирнова назвала выступление российской команды по шорт-треку в смешанной эстафете на дистанции 2 000 метров на Олимпиаде в Пекине не радужным. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.

Победителем в дисциплине, которая впервые вошла в программу Игр, стала сборная Китая, второе место заняла команда Италии, тройку замкнули венгерские конькобежцы. Сборная России была дисквалифицирована в полуфинальном забеге за нарушение правил передачи эстафеты. Ранее Просвирнова, а также Елена Серегина квалифицировались в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 м.

"Первый старт на удивление прошел спокойно, без сильной борьбы - была уверена, выходя на старт, поэтому вышла в следующий круг. А в эстафете все произошло не так радужно", - отметила спортсменка.