Елистратов заявил, что российских шорт-трекистов правильно дисквалифицировали на Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку в полуфинале смешанной эстафеты Олимпийских игр в Пекине была правильно дисквалифицирована. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр Семен Елистратов.

Российскую команду дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине из-за неправильной передачи, также дисквалификацию получили американские спортсмены. Золото в смешанной эстафете завоевали китайские шорт-трекисты, второе место заняла команда Италии, тройку замкнули венгры. За российскую команду выступали Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Константин Ивлиев, Семен Елистратов.

"При передаче смены Сони [Просвирновой] и Кости [Ивлиева] мы помешали китайской команде. Думаю, это решение, как бы жестко это ни звучало, было правильным, потому что действительно была помеха. Было два момента, показали на видео, спорить просто бессмысленно. Правила были нарушены, здесь нельзя спорить с судьей, такие ситуации бывают не только на Олимпийских играх, но и на других соревнованиях", - сказал Елистратов.

"Нам сегодня не повезло, мы совершили недопустимые ошибки, не знаю, на что их списать. Ошибка была, мы ее разберем и сделаем выводы", - добавил он.

Смешанная эстафета впервые вошла в программу соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.