Антониу да Силва избран президентом Европейской лиги плавания

ТАСС, 5 февраля. Португалец Антониу да Силва избран на пост президента Европейской лиги плавания (LEN). Об этом сообщает пресс-служба LEN.

Выборы прошли в субботу на внеочередном конгрессе LEN в немецком Франкфурте-на-Майне. Да Силва был единственным кандидатом на пост президента. Вице-президентами были избраны грек Кирьякос Яннопулос, француз Жиль Сезионале, немец Марко Тролль, хорват Йосип Варводич и швед Кристер Магнуссон. В состав девяти членов бюро LEN вошли британец Джек Бакнер, чех Петр Рыска, турок Эркан Ялчин, Юэн Кэмерон из Швейцарии, Пиа Йохансен из Дании, испанец Фернандо Карпена, черногорец Милош Мрачевич, израильтянин Ноам Цви и представитель Фарерских островов Рокур Якупсстову.

Ранее в бюро LEN входил россиянин Алексей Власенко, который был арестован 17 марта 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии. Власенко 57 лет, он остается президентом Федерации синхронного плавания России и Федерации водного поло России, ранее он также возглавлял Российскую федерацию прыжков в воду.