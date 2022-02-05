Кравцов считает, что у российских шорт-трекистов на Олимпиаде был не лучший день

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сожалеет, что российским шорт-трекистам не удалось пробиться в финал смешанной эстафеты на дистанции 2 000 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

Победителями в дисциплине, которая впервые вошла в программу Игр, стала сборная Китая, второе место заняла команда Италии, тройку замкнули венгры. Сборная России была дисквалифицирована в полуфинальном забеге за нарушение правил передачи эстафеты.

"Пререкаться бессмысленно, они считают, мы помешали, не повезло, но впереди классические эстафеты, надеемся, что более удачно выступим, - рассказал Кравцов. - Эстафета была сложная, много случайностей, но это шорт-трек, и сегодня был не лучший наш день".

Кравцов отметил высокую конкуренцию в новой дисциплине: "Хорошая дисциплина, зрелищная, сложная, в ней нет абсолютных лидеров, поскольку очень высокая конкуренция. Мы видели, что команда может пробежать очень быстро, а потом проиграть при передаче эстафеты. Правила строгие, все непредсказуемо, и в этом есть и плюсы, и минусы".

"Нужно очень тщательно бороться, но такая острая борьба всегда добавляет зрелищности. Жалко, что не смогли выйти в финал, но мы получили важный опыт. И будем надеяться, что впереди у нас будут удачные дни", - заключил глава Союза конькобежцев России.