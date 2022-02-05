Сборная Италии по керлингу лидирует на групповом этапе олимпийского турнира в дабл-миксте

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная Италии одержала победы над командами Австралии и Великобритании в матчах четвертого игрового дня группового этапа олимпийского турнира по керлингу в дабл-миксте. Олимпиада проходит в Пекине.

В восьмой сессии матчей итальянцы со счетом 7:3 обыграли команду Австралии, в девятой были сильнее сборной Великобритании (7:5). В играх седьмой сессии норвежцы обыграли команду Австралии (10:4), шведы одержали победу над швейцарцами (6:1). Также в субботу шведы одержали победу в матче против канадцев (6:2), американцы были сильнее китайцев (7:5) и уступили канадцам (2:7), чехи потерпели два поражения в играх против команд Великобритании (3:8) и Швейцарии (3:11), норвежцы обыграли команду Китая (9:6).

После четвертого игрового дня итальянцы лидируют в турнирной таблице, одержав шесть побед и не потерпев ни одного поражения. Вторыми идут шведы (пять побед, два поражения), третье место делят сборные Канады и Великобритании (по четыре победы и два поражения). Пятое место делят команды Норвегии и США (по три победы и поражения), седьмую позицию делят команды Китая, Чехии и Швейцарии (по две победы и четыре поражения), последними идут керлингисты из Австралии (семь поражений).

За медали в дабл-миксте борются десять сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участие в турнире.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград.