Саночник Репилов заявил, что пытается в Пекине выложиться по максимуму, но результата нет

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по санному спорту россиянин Роман Репилов на Олимпиаде в Пекине пытается выложиться по максимуму, однако добиться хорошего результата ему пока не удается. Об этом Репилов сообщил ТАСС.

Россиянин после двух попыток занимает 13-е место с отставанием в 1,772 секунды от первого места. Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 54,501 секунды. Следом за ним идут австриец Вольфганг Киндль (отставание 0,039 секунды) и итальянец Доминик Фишналлер (+0,304). Россиянин Семен Павличенко занимает 10-е место (+1,400), Александр Горбацевич - 14-е (+1,977).

"Почему у меня такой большой проигрыш после двух заездов? Потому что ошибся во втором заезде, так как рисковал, - сказал Репилов. - Первый заезд был более-менее неплохой, но три десятых секунды до призовой тройки и полсекунды до лидера - это нереально много. Поэтому, когда поставил сани на лед, то понял, что нужно рисковать".

Третий и четвертый заезды, по итогам которых будут разыграны медали, состоятся 6 февраля. "Да, я действующий чемпион мира, но я тоже человек. У меня был тяжелый сезон, я пытаюсь из себя выжать все, что могу. Но сейчас уже пусто, выжимать нечего", - признался спортсмен.

"Конкретно для этой трассы, скорее всего, нужны другие сани, - считает Репилов. - А для этого у меня не было ни времени, ни достаточного количества заездов, ни возможности что-то поменять в санях. Меня с осени бросает то вверх, то вниз. Из-за карантина сколько заездов у меня здесь в ноябре отняли, то сани очень долго не мог получить".

"На этих санях я в прошлом году выиграл чемпионат мира, но все мои основные соперники эволюционируют, развиваются, а я остался чуть позади в этом сезоне, потому что мы ничего нового не сделали, не попробовали. И свой максимум эти сани показали в первом заезде, где я стал восьмым. Пять десятых отрыва при более-менее чистом прохождении и отсутствии грубых ошибок не должны получаться. Завтра буду вновь стараться показать все, что можно, а там уже как получится", - заключил собеседник ТАСС.