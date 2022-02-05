Радаев: выступление Логинова в Пекине повысит интерес к биатлону в Саратовской области

ТАСС, 5 февраля. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев считает, что бронзовая медаль российских биатлонистов в смешанной эстафете на Олимпиаде увеличит популярность этого вида спорта среди детей региона. Он пригласил уроженца Саратова Александра Логинова после Игр обсудить пути развития биатлона, сообщается в официальном телеграм-канале областного правительства.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Уверен, что после олимпийского успеха многие саратовские мальчишки и девчонки захотят прийти в биатлон, встать на лыжи! В этих видах спорта у нас всегда была сильная школа, воспитавшая много чемпионов", - отметил Радаев.

Губернатор пригласил Логинова после Олимпиады посетить Саратов, чтобы обсудить пути развития биатлона в области.

Это вторая медаль сборной России на Олимпийских играх. Ранее лыжница Наталья Непряева стала обладательницей серебряной награды в скиатлоне.