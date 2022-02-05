Сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде в Пекине 6 февраля

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российская сборная по хоккею отменила тренировку на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В субботу россияне должны были провести тренировочный матч против сборной Латвии, который был отменен. Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус семи латвийских игроков дали положительный результат по прилете в Пекин 3 февраля. 5 февраля российская сборная провела две тренировки, во время второй хоккеисты сыграли двустороннюю встречу.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).