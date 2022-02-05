Жамнов: российским хоккеистам не хватает товарищеского матча для подготовки к Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России был необходим товарищеский матч в рамках подготовки к Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Запланированная на субботу товарищеская встреча с латвийцами была отменена из-за семи случаев коронавируса у команды Латвии. Вместо матча россияне провели тренировку и двустороннюю игру.

"Посмотрели сочетания, пытались играть в две разные схемы - атакующую и чуть оборонительную, поэтому каждому звену были даны разные задания. Тяжеловато, поскольку хотелось сыграть товарищеский матч перед началом Олимпиады, но этот протокол помешал чуть-чуть, - сказал Жамнов. - Мы пытаемся прорабатывать все системы и схемы, но играть между собой и с соперником - разные вещи".

"Жаловаться не приходится, от нас это не зависит. В сегодняшней тренировке поработали в большинстве и посмотрели на некоторые сочетания в тройках. Когда играешь против команд чуть с другим стилем, уже видишь иные нюансы, над которыми надо работать", - добавил он.

Жамнов отметил игру Арсения Грицюка. "Хотелось бы, чтобы он больше брал на себя инициативу. Он больше ищет партнеров, но мы ему подскажем. Что касается сочетаний, то сегодня вернули Гусева к Шипачеву, с утра пробовали так", - отметил он.

Тренер отметил, на чем будет сделан акцент до первого матча на Олимпиаде 9 февраля с командой Швейцарии. "Больше акцент будет на тактике", - подчеркнул он.