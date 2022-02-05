Гандболистки "Ростов-Дона" сыграли вничью с "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 5 февраля. Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" со счетом 25:25 в матче 12-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Матч прошел в Будапеште.

"Ростов-Дон" занимает второе место в группе А, набрав 17 очков. "Ференцварош" идет на третьей позиции с 15 баллами. Предыдущий матч между командами завершился победой венгерского клуба со счетом 20:19.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Ростов-Дон" проведет дома против румынского "Бухареста" 12 февраля. Групповой этап завершится 19 февраля. Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.