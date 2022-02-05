{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Грицюк рассказал, как адаптировался в сборной России

Первый матч на Олимпиаде россияне проведут 9 февраля против швейцарцев

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Авангарда" Арсений Грицюк волновался в первые дни, когда был приглашен в сборную России по хоккею еще на Кубок Первого канала. Об этом он рассказал журналистам.

Грицюк вошел в состав сборной России на Олимпиаду.

"Чуть-чуть волнительно было первые дни, оказался в новом коллективе. Увидел ребят, на которых, можно сказать, все детство равнялся, было стеснение небольшое. Но меня хорошо приняли в коллективе", - рассказал 20-летний игрок.

"Меня пробовали в разных сочетаниях, в основном с [Кириллом] Семеновым и [Никитой] Гусевым. В сборной скорости быстрее, сильнее у бортов толкаются. Когда против Вадика (Вадима Шипачева - прим. ТАСС) и Гуся выходишь, надо ждать, что могут пас отдать за спину. Прислушиваюсь и к ним, и к другим игрокам - все мне подсказывают", - добавил он.

Россияне стартуют на Олимпиаде матчем со швейцарцами 9 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Полторы секунды до золота. Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпиады в миксте
Первые олимпийские медали в карьере завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
Полторы секунды до золота.
Читать полностью