Хоккеист Грицюк рассказал, как адаптировался в сборной России

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Авангарда" Арсений Грицюк волновался в первые дни, когда был приглашен в сборную России по хоккею еще на Кубок Первого канала. Об этом он рассказал журналистам.

Грицюк вошел в состав сборной России на Олимпиаду.

"Чуть-чуть волнительно было первые дни, оказался в новом коллективе. Увидел ребят, на которых, можно сказать, все детство равнялся, было стеснение небольшое. Но меня хорошо приняли в коллективе", - рассказал 20-летний игрок.

"Меня пробовали в разных сочетаниях, в основном с [Кириллом] Семеновым и [Никитой] Гусевым. В сборной скорости быстрее, сильнее у бортов толкаются. Когда против Вадика (Вадима Шипачева - прим. ТАСС) и Гуся выходишь, надо ждать, что могут пас отдать за спину. Прислушиваюсь и к ним, и к другим игрокам - все мне подсказывают", - добавил он.

Россияне стартуют на Олимпиаде матчем со швейцарцами 9 февраля.