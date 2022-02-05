{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Шахматист Грищук сыграл вничью с французом Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

Соревнования завершатся 17 февраля

ТАСС, 5 февраля. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с французом Этьеном Бакро в матче второго тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

В другом матче группы А американец Хикару Накамура победил белыми фигурами россиянина Андрея Есипенко. В группе В венгр Рихард Раппорт белыми фигурами победил россиянина Владимира Федосеева, поляк Радослав Войташек сыграл вничью с россиянином Григорием Опариным. В группе С встречи россиянина Даниила Дубова с американцем Левоном Ароняном и индийца Гуджрати Видита с немцем Винсентом Кеймером завершились вничью. В группе D американец Леньер Домингес черными фигурами победил испанца Алексея Широва, индиец Пентала Харикришна сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Грищуку 38 лет, у него шестой рейтинг среди участников серии Гран-при и самый высокий среди россиян на турнире. Грищук является трехкратным чемпионом мира по блицу и занимает десятое место в мировом рейтинге. В первом туре шахматист сыграл вничью с Есипенко.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является первым отборочным турниром к матчу за мировую шахматную корону. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 000.

Теги
Шахматные турниры
Летние олимпийские виды спорта
Матч чемпионата России между волейболистками казанского и московского "Динамо" перенесен
Решение было принято из-за нескольких заражений коронавирусом в составе москвичек
Читать полностью