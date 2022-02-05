Шахматист Грищук сыграл вничью с французом Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

ТАСС, 5 февраля. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с французом Этьеном Бакро в матче второго тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

В другом матче группы А американец Хикару Накамура победил белыми фигурами россиянина Андрея Есипенко. В группе В венгр Рихард Раппорт белыми фигурами победил россиянина Владимира Федосеева, поляк Радослав Войташек сыграл вничью с россиянином Григорием Опариным. В группе С встречи россиянина Даниила Дубова с американцем Левоном Ароняном и индийца Гуджрати Видита с немцем Винсентом Кеймером завершились вничью. В группе D американец Леньер Домингес черными фигурами победил испанца Алексея Широва, индиец Пентала Харикришна сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

Грищуку 38 лет, у него шестой рейтинг среди участников серии Гран-при и самый высокий среди россиян на турнире. Грищук является трехкратным чемпионом мира по блицу и занимает десятое место в мировом рейтинге. В первом туре шахматист сыграл вничью с Есипенко.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является первым отборочным турниром к матчу за мировую шахматную корону. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 000.