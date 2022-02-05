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Летние олимпийские виды спорта

Матч чемпионата России между волейболистками казанского и московского "Динамо" перенесен

Решение было принято из-за нескольких заражений коронавирусом в составе москвичек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Матч 17-го тура женского чемпионата России по волейболу между казанским и московским "Динамо", который должен был состояться 7 февраля, перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Сообщается, что матч перенесен из-за нескольких заражений коронавирусом в составе москвичек. Новая дата игры будет объявлена позднее.

Московское "Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков в 15 играх. "Динамо" из Казани является лидером первенства, набрав 41 очко в 15 матчах.

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