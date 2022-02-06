Сборная Столичного дивизиона вышла в финал мини-турнира Матча всех звезд НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Сборная Столичного дивизиона победила команду Тихоокеанского дивизиона со счетом 6:4 в полуфинальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие проходит в Лас-Вегасе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (1-я минута), Клод Жиру (4), Себастьян Ахо (4), Джек Хьюз (17, 19), Джейк Гюнцель (18). У сборной Тихоокеанского дивизиона отличились Тимо Майер (2), Джонатан Маршессо (13), Джордан Эберле (15), Марк Стоун (20).

Игры мини-турнира Матча всех звезд проходят в формате 3х3 и длятся 20 минут (два периода по 10 минут). За сборную Столичного дивизиона выступает российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который отметился голевой передачей на Уилсона.

В финале сборная Столичного дивизиона сыграет с победителем встречи команд Центрального и Атлантического дивизионов.

Матч всех звезд в нынешнем формате проходит в шестой раз. Сборная Тихоокеанского дивизиона три раза побеждала в мини-турнире, дважды выигрывала команда Столичного дивизиона. Победитель Матча всех звезд получит денежный приз в размере $1 млн.