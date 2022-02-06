Сборная Камеруна по футболу заняла третье место на Кубке африканских наций

ТАСС, 6 февраля. Команда Камеруна по пенальти обыграла сборную Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций по футболу. Встреча прошла в камерунском городе Яунде.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, счет в серии пенальти - 5:3. Забитыми мячами в составе команды Камеруна отличились Стефан Бахокен (71-я минута), Венсан Абубакар (85, 87). Вратарь команды Андре Онана отметился автоголом (43). У проигравших голы забили Стив Яго (24) и Джибриль Уаттара (49).

Камерунский полузащитник московского "Динамо" Клинтон Н'Жи остался в запасе. В составе команды Буркина-Фасо на поле появился нападающий грозненского "Ахмата" Мохамед Конате, который заменил Уаттара (90+4).

Камерунцы становились победителями турнира пять раз (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). Лучшим результатом сборной Буркина-Фасо на Кубке африканских наций является второе место на турнире 2013 года, также на их счету бронза (2017).

В финале континентального первенства в воскресенье сыграют сборные Сенегала и Египта.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса.