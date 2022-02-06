Чемпион мира по лыжным гонкам Большунов начинает борьбу за олимпийские медали

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира лыжник Александр Большунов начинает в воскресенье борьбу за олимпийские медали Пекина. Его первая попытка стать призером Олимпиады 2022 года придется на скиатлон, в котором год назад он взял золото мирового первенства.

Скиатлон (15 км классикой + 15 км коньковым стилем) начнется в 10:00 мск. Россию также будут представлять Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Денис Спицов. Основные надежды российские болельщики связывают с Большуновым и, в меньшей степени, со Спицовым. В числе главных конкурентов - норвежцы Йоханнес Клебо, Ханс Холунн, Шур Рёте и Пол Голберг.

Всего в воскресенье будут разыграны семь комплектов олимпийских наград. В 5:24 мск определятся призеры в женском сноуборде в дисциплине "слоупстайл", россиянки в этом турнире не участвуют. В 6:00 мск начнется мужской скоростной спуск в горнолыжном спорте, в этом старте также нет представителей России.

В 11:30 мск начнутся соревнования по конькобежному спорту. У мужчин на дистанции 5 000 м Россию представят Сергей Трофимов, Александр Румянцев и Руслан Захаров. В 15:00 мск борьбу за медали начнут прыгуны на лыжах с нормального трамплина. От России в этом турнире выступят Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов.

В 15:24 мск определится олимпийская чемпионка в фристайле (могул). Анастасия Смирнова вышла в финальную стадию после успешного выступления в квалификации, Полине Чудиновой, Анастасии Первушиной и Виктории Лазаренко для выхода в финал необходимо показать хороший результат во второй квалификационной попытке.

Последними воскресные медали Олимпиады разыграют мужчины, выступающие на одиночных санях (16:15 мск). Пройдут два заключительных спуска, после которых определится победитель. Российские саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич выбыли из числа претендентов на награды после того, как не сумели показать высокий результат в первых двух попытках.

Олимпийский дебют Валиевой

Чемпионка Европы Камила Валиева в воскресенье впервые примет участие в Олимпийских играх. Спортсменка покажет короткую программу в рамках командного турнира фигуристов. Позже с произвольной программой выступят мужчины. Фамилия российского участника соревнований пока не определена.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России с 26 очками идет на втором месте, лидирует команда США (28 очков).