Сборная Центрального дивизиона вышла в финал мини-турнира Матча всех звезд НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Сборная Центрального дивизиона победила команду Атлантического дивизиона со счетом 8:5 в полуфинальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие проходит в Лас-Вегасе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру (3-я, 17-я минута), Алекс Дебринкэт (6, 19), Назем Кадри (6), Кайл Коннор (13), Роман Йоси (18), Джо Павелски (20). У сборной Атлантического дивизиона отличились Джонатан Юбердо (4), Остон Мэттьюс (10), Патрис Бержерон (12), Расмус Далин (17), Стивен Стэмкос (18).

Игры мини-турнира проходят в формате 3х3 и длятся 20 минут (два периода по 10 минут). За команду Атлантического дивизиона выступал российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский. В составе сборной Центрального дивизиона играет российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, отметившийся двумя результативными передачами.

В финале сборная Центрального дивизиона сыграет с командой Столичного дивизиона, которая победила в полуфинале хоккеистов Тихоокеанского дивизиона со счетом 6:4.

Матч всех звезд в нынешнем формате проходит в шестой раз. Сборная Тихоокеанского дивизиона три раза побеждала в мини-турнире, дважды выигрывала команда Столичного дивизиона. Победитель Матча всех звезд получит денежный приз в размере $1 млн.