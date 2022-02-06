Гол Кузнецова помог команде Столичного дивизиона победить в Матче всех звезд НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Команда Столичного дивизиона со счетом 5:3 победила сборную Центрального дивизиона в финале мини-турнира Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие прошло в Лас-Вегасе.

​​​​​​В мини-турнире также принимал участие российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Он выступал в составе команды Атлантического дивизиона, которая уступила в полуфинале сборной Центрального дивизиона (5:8). В другом полуфинале команда Центрального дивизиона обыграла сборную Тихоокеанского дивизиона со счетом 6:4.

Капитаном команды Столичного дивизиона был выбран нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, но 2 февраля он попал в ковид-протокол НХЛ и был вынужден пропустить мини-турнир. Кузнецов не был выбран для участия в Матче всех звезд, он заменил в составе команды защитника "Нью-Йорк Рейнджерс" Адама Фокса, получившего травму в гостевом матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (3:5).

Матч всех звезд состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". В нынешнем формате мини-турнир прошел в шестой раз. Трижды в нем побеждала сборная Тихоокеанского дивизиона, трижды выигрывала команда Столичного дивизиона. Победитель Матча всех звезд получит денежный приз в размере $1 млн.