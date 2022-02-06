Гол Кузнецова помог команде Столичного дивизиона победить в Матче всех звезд НХЛ

ТАСС, 6 февраля. Команда Столичного дивизиона со счетом 5:3 победила сборную Центрального дивизиона в финале мини-турнира Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие прошло в Лас-Вегасе.
В составе команды Столичного дивизиона заброшенными шайбами отличились российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов (1-я минута), Клод Жиру (4, 13), Крис Крайдер (5), Джек Хьюз (8). За команду Центрального дивизиона шайбы забросили Клейтон Келлер (2), Назем Кадри (6), Джо Павелски (12). Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, выступавший за команду Центрального дивизиона, отметился результативной передачей.
В мини-турнире также принимал участие российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Он выступал в составе команды Атлантического дивизиона, которая уступила в полуфинале сборной Центрального дивизиона (5:8). В другом полуфинале команда Центрального дивизиона обыграла сборную Тихоокеанского дивизиона со счетом 6:4.
Капитаном команды Столичного дивизиона был выбран нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, но 2 февраля он попал в ковид-протокол НХЛ и был вынужден пропустить мини-турнир. Кузнецов не был выбран для участия в Матче всех звезд, он заменил в составе команды защитника "Нью-Йорк Рейнджерс" Адама Фокса, получившего травму в гостевом матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (3:5).
Матч всех звезд состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". В нынешнем формате мини-турнир прошел в шестой раз. Трижды в нем побеждала сборная Тихоокеанского дивизиона, трижды выигрывала команда Столичного дивизиона. Победитель Матча всех звезд получит денежный приз в размере $1 млн.