Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля

ТАСС, 6 февраля. Поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом состоится 9 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Изначально бой должен был пройти 5 марта, но был перенесен.

Ян проиграл Стерлингу в поединке за титул чемпиона UFC в марте 2021 года из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Позднее Ян победил американца Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Стерлингу 32 года, на его счету 20 побед и три поражения.