Тардиф: ничего определенного в обсуждении проведения Кубка мира по хоккею пока нет

ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с руководителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возможное проведение Кубка мира, но ничего определенного по этому поводу пока сказать нельзя. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Ранее журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил о том, что НХЛ и профсоюз игроков лиги обсуждали идею проведения турнира. Называются и вероятные сроки - февраль 2024 года.

"Мы общались по поводу этого [с руководителями НХЛ], но ничего определенного. Сейчас моя работа связана с Олимпиадой", - сказал Тардиф.

Последний раз Кубок мира прошел в Торонто в сентябре 2016 года. Его победителем стала сборная Канады, в полуфинале обыгравшая россиян, а в финале - сборную Европы.