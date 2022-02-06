В оргкомитете Олимпиады в Пекине рассказали о критериях при выдаче билетов на соревнования

ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности людей из всех слоев общества при выдаче билетов на соревнования. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.

В связи с антиковидными мерами на олимпийские арены разрешено пускать только местных жителей.

"Учитывая мрачную и сложную ситуацию с пандемией, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Игр оргкомитет отменил продажу билетов широкой публике и решил пускать зрителей на соревнования по приглашениям, - сказали в оргкомитете. - В процессе отбора зрителей мы сначала рассмотрели потребность людей в просмотре Игр на месте. Отобранные зрители включают людей из всех слоев общества и являются полностью представительными. Они отбираются из числа людей, добровольно подавших заявления".

"Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности людей из всех слоев общества", - отметили в оргкомитете.

Ранее вице-президент оргкомитета Ян Шуань сообщил, что посетить Олимпиаду смогут порядка 150 тыс. за пределами "пузыря".