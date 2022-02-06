Фигуристка Валиева призналась, что потратила много нервов, поддерживая Кондратюка

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева потратила много нервов во время выступления соотечественника Марка Кондратюка в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Кондратюк стал третьим в короткой программе, уступив американцу Натану Чену и японцу Сёме Уно. Произвольную программу мужчины представят в воскресенье.

"Мне было очень важно, чтобы и другие чувствовали поддержку, - сказала Валиева. - Позавчера я болела только за Марка и Мориса (Квителашвили, грузинский фигурист, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе - прим. ТАСС). Так вымоталась, что поняла - за других буду болеть дистанционно. Переживала, это наша команда, и Морис у нас катается, много нервов потратила. Собой ты управляешь, другими не можешь, поэтому волнуешься".

Сборная России после выступления фигуристок в короткой программе занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на два балла. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.