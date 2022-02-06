Кацалапов назвал замечательным второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Второй день командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине получился замечательным для сборной России. Такое мнение журналистам высказал капитан национальной команды Никита Кацалапов.

Сборная России по итогам второго дня командного турнира набрала 45 очков и вышла на первое место, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками, далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Камила Валиева победила в короткой программ у женщин, а Марк Кондратюк в произвольной программе у мужчин стал вторым.

"Сегодня замечательный день, Камила откатала свою программу безупречно. Мы счастливы за нее, - сказал Кацалапов. - Марк великолепнейшим образом завершил сегодняшний соревновательный день - откатался блестяще, на полную катушку, исполнил все чисто. Мы очень рады и счастливы".

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за пятое - 6.