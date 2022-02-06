Авербух считает, что фигуристу Кондратюку сложно будет бороться за медали в личном турнире

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российскому фигуристу Марку Кондратюку сложно будет бороться за медали в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Кондратюк занял второе место в произвольной программе в рамках командного турнира и получил 181,65 балла. Победу одержал японец Юма Кагияма (208,94), третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44). Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39 очков).

"Марк - большой молодец, самое главное, что он прекрасно откатал короткую программу, потому что мы видели, как сегодня неудачное исполнение короткой программы американкой практически лишило возможности сборную США продолжать борьбу за золото в командном турнире, - сказал Авербух. - Четыре года назад мы видели у нас такое же неудачное выступление в мужском одиночном катании, наша команда заняла в итоге второе место, но тогда и Марк не катался, мужское одиночное катание - тот вид, где мы могли сдавать очки конкурентам. В этот раз Марк выступил блестяще, здорово. Уже дело техники - довести все до логического финала".

"Думаю, очень сложно будет Марку бороться за медали в личном турнире. Потому что только третий номер сборной Японии (Юма Кагияма - прим. ТАСС) обыграл Марка на 20 баллов, не забываем про Юдзуру [Ханю], про Сёму Уно. Конечно, три японца и Натан Чен - четыре человека сумасшедшего уровня, но все может быть. В личных соревнованиях борьба в первую очередь будет между тремя японцами и американцем, все-таки они показывают заоблачное катание", - добавил собеседник агентства.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. Медалисты в мужском одиночном катании определятся 10 февраля.