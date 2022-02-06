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Олимпиада-2022 в Пекине

В сборной России удивились замене Чена в составе команды США на произвольную программу

Вместо Натана Чена на соревнованиях выступил Винсент Чжоу

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию удивилась отсутствием американца Натана Чена в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам рассказал капитан российской команды Никита Кацалапов.

Перед произвольной программой трехкратного чемпиона мира и мирового рекордсмена Чена в составе американской команды заменил Винсент Чжоу, занявший в итоге третье место. Россиянин Марк Кондратюк стал вторым, что позволило сборной России увеличить отрыв от команды США до трех очков в командном турнире. В короткой программе 4 февраля Чен одержал победу.

"Когда вышел Винсент, мы были удивлены. Но мы не знаем стратегию американской команды, - сказал Кацалапов. - Наверное, Натан Чен хочет показать какое-то божественное катание [в личном турнире], сохранить силы. Команда знала, что делает".

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристы покажут 8 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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