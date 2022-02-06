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Олимпиада-2022 в Пекине

Кацалапов заявил, что российским фигуристам не хватает болельщиков на Олимпиаде

Олимпийские игры проводятся при ограниченном количестве болельщиков на трибунах

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристам на Олимпийских играх в Пекине не хватает полного стадиона болельщиков. Об этом журналистам рассказал капитан сборной России Никита Кацалапов.

Из-за пандемии коронавируса соревнования на Олимпиаде в Пекине проводятся при ограниченном количестве болельщиков на трибунах.

"Конечно, нам не хватает полного стадиона болельщиков, но такое время настало, мы ничего не можем с этим сделать, - сказал Кацалапов. - В "тим-боксах" стараемся отдать максимум ребятам, которые катаются, представляя нашу команду".

Сборная России по итогам второго дня командного турнира набрала 45 очков и вышла на первое место, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками, далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за пятое - 6.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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