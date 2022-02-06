Кацалапов заявил, что российская фигуристка Валиева мотивирует других спортсменов

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Капитан российской команды по фигурному катанию на Играх в Пекине Никита Кацалапов считает, что фигуристка Камила Валиева мотивирует других российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде. Об этом он рассказал журналистам.

"В этой хрупкой девчонке собрались все самые лучшие качества для фигуристки. Она мотивирует всю сборную. Она замечательный человек, потрясающий спортсмен, - отметил Кацалапов. - Смотреть за ее выступлениями - одно удовольствие, и она улучшает свои выступления от соревнований к соревнованиям".

"У нас много молодых ребят - посмотрите на Марка [Кондратюка], Аню [Щербакову], Сашу [Трусову]. У нас много молодых спортсменов, которые могут быть величайшими фигуристами. Уже", - заявил капитан команды.

Он также особенно отметил высокий потенциал российских фигуристок. "Когда я смотрю как эти девчонки катаются, просто наслаждаешься, как они работают, что показывают всему миру. Они очень сильные, очень заряженные, - сказал Кацалапов. - В них, наверное, еще есть какие-то детские повадки, но когда они выходят на лед, это пропадает, они становятся сфокусированными".

Сборная России по итогам второго дня командного турнира набрала 45 очков и вышла на первое место: Камила Валиева победила в короткой программ у женщин, а Марк Кондратюк в произвольной программе у мужчин стал вторым. Российская команда опережает идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.