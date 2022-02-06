Федоров: сборная России ищет возможность провести матч перед стартом олимпийского турнира

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Руководство сборной России по хоккею ищет возможность провести товарищеский матч перед началом олимпийского турнира в Пекине. Об этом журналистам рассказал тренер российской сборной Сергей Федоров.

На 5 февраля была запланирована встреча между сборными России и Латвии. Игра была отменена из-за вспышки коронавируса в латвийской команде.

"Ищем возможность сыграть перед началом турнира с одной из команд. Перед тренировкой сегодня Илья Ковальчук (генеральный менеджер сборной России - прим. ТАСС) звонил менеджерам ряда команд", - сказал Федоров.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).