Российский сноубордист Хадарин не пробился в финал олимпийского турнира в слоупстайле

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Владислав Хадарин занял 15-е место в квалификации соревнований в дисциплине "слоупстайл" на Олимпийских играх в Пекине.

Победителем стал представитель Китая Су Имин, показавший результат 86,80 балла. Второе место занял канадец Марк Макморрис (83,30), третье - Шон Фицсаймонс из США (78,76). Хадарин набрал 64,73 балла. Квалификацию также не преодолел действующий чемпион мира по слоупстайлу Маркус Клевеланн, норвежец показал 14-й результат (64,86).

В финал прошли 12 лучших спортсменов по итогам квалификации. Финальные соревнования пройдут 7 февраля, старт запланирован на 07:00 мск.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.