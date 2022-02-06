Биатлонистка Казакевич не выступит в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова выступят в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Гонку пропустит Ирина Казакевич.

В субботу российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете, в гонке принимали участие Нигматуллина и Резцова.

Сборная России делит восьмое место в медальном зачете с командой Канады, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медаль. Лидируют норвежцы (2-0-0), вторыми идут словенцы (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Новой Зеландии, Китая, Швеции и Нидерландов (по одной золотой награде).

Женская индивидуальная гонка пройдет 7 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.