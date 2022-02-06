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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер сборной России по хоккею Федоров вспомнил, как его не взяли на Олимпиаду 1988 года

Сборная СССР по хоккею победила на Олимпиаде в Калгари

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров вспомнил, как готовился к Олимпийским играм 1988 года, но его не включили в окончательный состав сборной СССР. Об этом он рассказал журналистам.

Советская команда стала победителем Олимпийских игр, проходивших в канадском Калгари.

"Детских чувств к Олимпийским играм не осталось, но драматические остались. Перед Олимпиадой 1988 года я был на сборе два месяца, но я был тогда очень молод - 18 мне тогда было. По детским соображениям думал, что имею шанс поехать, но этого не случилось", - рассказал он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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