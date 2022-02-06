Савин: "Трактору" важно, чтобы плей-офф КХЛ прошел в полноценном формате

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Челябинскому "Трактору" в ситуации с досрочным завершением регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) важно, чтобы плей-офф выглядел целостно, а команды проводили полноценные серии до четырех побед. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор клуба Иван Савин.

В субботу КХЛ подтвердила намерение досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса и предложила распределять участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного их количества.

"В ситуации с завершением регулярного чемпионата для нас самой важной была и остается тема сохранения целостности плей-офф, о чем мы уже неоднократно говорили. Это приоритет для "Трактора", в клубе прекрасно понимают, чего в этом сезоне ждут от команды наши болельщики, - сказал Савин. - Полноценные серии до четырех побед - это плюс и для зрителей, которые смогут насладиться плей-офф в полном обьеме, и для хоккеистов, получающих дополнительный день на восстановление между играми, поэтому мы рассматриваем решение КХЛ, прежде всего, с этой позиции".

В случае утверждения предложенного регламента в плей-офф "Трактор" сыграет с "Нефтехимиком".

"Нефтехимик" для "Трактора" соперник непростой. Это дисциплинированная команда, очень уверенно и стабильно прошедшая весь регулярный чемпионат. Серия с нижнекамцами будет непростой и команда, начиная с сегодняшнего дня, уже будет готовиться под этого оппонента в первом круге", - отметил он.

Плей-офф в КХЛ в случае принятых изменений начнется 1 марта.