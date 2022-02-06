Гончаренко: Валиева показала космический прокат короткой программы в командном турнире

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала космический прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Благодаря победе Валиевой в короткой программе и второму месту Марка Кондратюка в произвольной программе у одиночников российские фигуристы вышли на первое место в командном турнире, опережая сборную США на три балла.

"Не будем торопиться, чтобы не сглазить, как говорится, соревнования есть соревнования, произвольная программа иногда преподносит сюрпризы, - сказала Гончаренко. - На данный момент я считаю, что Камиле Валиевой как дебютантке непросто. Она сделала какое-то чудо, погрузила в свой ореол космического проката, девочка юная совсем, с таким характером твердым, спортивным, молодец, умничка, она недосягаема была, есть она и все остальные".

"Марк Кондратюк пробивает, казалось бы, непробиваемое. Кажется, сейчас выйдет и порвет. Потрясающий парень, который подкупает своей харизмой. Он только ворвался в эшелон ведущих спортсменов мира и пробивает себе дорогу", - добавила собеседница агентства.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в соревнованиях спортивных пар, танцоров и одиночниц.