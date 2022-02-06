Сноубордистка Косова, заменившая травмированную соперницу, прилетит на Олимпиаду 7 февраля

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Екатерина Косова, получившая право выступить на Олимпийских играх в Пекине после травмы соперницы, прилетит в столицу Китая 7 февраля. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Косова, выступающая в дисциплине "биг-эйр", перед началом олимпийских соревнований была первой в очереди на квоту. После того, как одна из участниц Олимпиады получила травму незадолго до старта, Международный олимпийский комитет предложил Олимпийскому комитету России воспользоваться возможностью заявить еще одного спортсмена на Игры. На это предложение был дан положительный ответ, и двукратная чемпионка России Косова оказалась аккредитованной на Олимпиаду.

"Косова прилетит в Пекин 7 февраля", - сказал Тихомиров.

Олимпийские соревнования в женском биг-эйре запланированы на 15 февраля.