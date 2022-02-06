Хованцев: погода может повлиять на результат биатлонисток в индивидуальной гонке в Пекине

ТАСС, 6 февраля. Результат женской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине будет зависеть от стрельбы и везения, если ветер не прекратится. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

Женская индивидуальная гонка состоится 7 февраля и начнется в 12:00 мск. Российскую сборную в гонке представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

"В таких погодных условиях шансы могут быть у всех, - сказал Хованцев. - Если ветер не прекратится, то все будет зависеть от стрельбы и везения. Состав нормальный. Буртасова стрелок, если она справится со стрельбой, то покажет очень хороший результат. Во время вчерашней эстафеты ситуация постоянно менялась, стрельба была непредсказуемой, поэтому все возможно".

"Не считаю, что эстафета была изматывающей в плане хода, так что Резцова и Нигматуллина будут в форме", - добавил он.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.