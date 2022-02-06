Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В активе российской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.
Золото сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне на 30 км. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу в актив национальной команды занесли российские биатлонисты, ставшие третьими в смешанной эстафете.
Лидирует в медальном зачете команда Норвегии, на счету которой две золотые медали. Третьей идет сборная Словении (одна золотая и одна бронзовая награда).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Россия
|1
|2
|1
|4
|3
|Словения
|1
|0
|1
|2
|4
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|4
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|4
|Китай
|1
|0
|0
|1
|4
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|8
|Италия
|0
|2
|0
|2
|9
|Канада
|0
|1
|1
|2
|10
|Франция
|0
|1
|0
|1
|10
|Германия
|0
|1
|0
|1
|10
|США
|0
|1
|0
|1
|13
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Япония
|0
|0
|1
|1
|13
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Австралия
|0
|0
|1
|1
|13
|Финяндия
|0
|0
|1
|1