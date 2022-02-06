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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

В активе российской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В активе российской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.

Золото сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне на 30 км. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу в актив национальной команды занесли российские биатлонисты, ставшие третьими в смешанной эстафете.

Лидирует в медальном зачете команда Норвегии, на счету которой две золотые медали. Третьей идет сборная Словении (одна золотая и одна бронзовая награда).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2002
2Россия1214
3Словения1012
4Нидерланды1001
4Швеция1001
4Китай1001
4Новая Зеландия1001
8Италия0202
9Канада0112
10Франция0101
10Германия0101
10США0101
13Австрия0011
13Япония0011
13Венгрия0011
13Австралия0011
13Финяндия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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