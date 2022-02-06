Федун считает, что пока рано делать выводы по игре "Спартака" на сборах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В товарищеских играх на сборах главными являются мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб, а не результаты. Об этом заявил владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Московская команда проводит зимние подготовительные сборы в Дубае, где уже сыграла контрольные матчи против латвийской "Риги" (0:0), "Джохора" из Малайзии (1:1) и слованского клуба "Слован Братислава" (2:2).

"Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: "Лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала". В таких играх главное - не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед", - сказал Федун.

"Будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм", - добавил он.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира. В ближайшем матче РПЛ "Спартак" дома сыграет с ЦСКА 26 февраля.