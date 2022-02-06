Жуков: лыжник Большунов после победы на Олимпиаде является настоящим героем

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов является настоящим героем после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.

"Потрясающая гонка, Саша Большунов - просто герой, - сказал Жуков. - Но и Денис Спицов - тоже молодец, мало, кто ожидал. Это не просто победа, а еще с таким колоссальным запасом. Прекрасная победа, надеемся, что они и дальше также будут продолжать".

"Лыжники выступают блестяще, сегодня фантастическая гонка. Никогда таких отрывов не было, тем более на Олимпиаде. Победа за явным преимуществом", - добавил собеседник агентства.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым российским лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.