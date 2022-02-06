Большунов повредил пьедестал во время награждения после победы в скиатлоне на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, ставший олимпийским чемпионом в скиатлоне, во время символического награждения повредил пьедестал. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Денис Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Во время награждения Большунов оступился, соскочил с высшей ступени и ногой задел табличку с надписью Beijing 2022, которая отлетела от пьедестала. Потребовалась минута на починку, после чего спортсмены еще раз взошли на пьедестал. Церемония награждения медалями спортсменов состоится в понедельник.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.