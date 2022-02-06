Крянин назвал шикарным выступление лыжников Большунова и Спицова в скиатлоне

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Жители России должны гордиться лыжниками Александром Большуновым и Денисом Спицовым, которые шикарно выступили в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В воскресенье Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады в скиатлоне, Спицов стал серебряным призером.

"Поздравляю всех, вся страна должна гордиться этими медалями, это шикарное выступление. Конечно, можно вспомнить, что третье место не наше, и ребятам Алексею Червоткину и Артему Мальцеву надо было за это место бороться, они могли оказать сопротивление, что-то не сложилось. Но это максимальный результат, рады очень за Сашу и Дениса. Огромная гордость, что мы живем в век, когда эти ребята существуют", - сказал Крянин.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Спицову 25 лет, он также представляет "Динамо". На Олимпиаде 2018 года спортсмен завоевал две серебряные и одну бронзовую награду.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).