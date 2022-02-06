{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Большунов рассказал, что воспользовался своим шансом на Олимпиаде в скиатлоне в "классике"

В воскресенье спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне на Играх в Пекине
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, ставший олимпийским чемпионом в скиатлоне рассказал, что воспользовался своим шансом в тот момент, когда на классической части пошел в отрыв. Об этом он рассказал олимпийской службе новостей.

Большунов победил в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Денис Спицов завоевал серебро. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

"Эмоции непередаваемые, не осознаю, что стал чемпионом. Последний месяц я очень сильно в себя верил, готовился, рад, что именно здесь я сумел это сделать", - сказал он.

"Я еще утром понимал, что могу выиграть. Когда началась гонка, то на классической части пошел в отрыв и понял, что этот шанс нельзя упускать. Просто начал работать, а на коньковой части надо было избежать переживаний перед финишем и забрать золотую медаль", - добавил он.

Спицову 25 лет, на Олимпиаде 2018 года он завоевал две серебряные и одну бронзовую награду. Оба российских призера представляют общество "Динамо".

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Нехтиров: лидерские качества и трудолюбие помогли Большунову выиграть золото на Олимпиаде
Россиянин в воскресенье победил в скиатлоне
Читать полностью