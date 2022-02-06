Спицов заявил, что ждал большей борьбы от норвежских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр российский лыжник Денис Спицов ждал большей борьбы от норвежцев в скиатлоне. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Спицов занял второе место, уступив своему соотечественнику Александру Большунову. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен. Лучшим из представителей Норвегии стал Ханс Кристер Холунн, занявший четвертое место, Пол Голберг финишировал пятым. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал 40-м и проиграл Большунову 9 минут 6 секунд, трехкратный чемпион мира Шур Рёте сошел с трассы по истечении 10 км.

"Особо планов не строил, ждал большей борьбы от норвежцев, не думал, что норвежцы дадут отпустить Сашу и Ийво. Медаль есть медаль, мне приятно стоять с Саней на пьедестале, чем с иностранцем. До сих пор не верится, это как сон", - сказал Спицов.

"Надеюсь, сегодня я доказал Елене Валерьевне (Вяльбе, президенту Федерации лыжных гонок России - прим. ТАСС), что верю в себя", - добавил спортсмен.

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.