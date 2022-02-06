Лыжник Большунов заявил, что не читает новости во время Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не знает, что происходит в мире, так как не читает новости во время Олимпийских игр. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее в воскресенье Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

"Если и были какие-то новости, то о них мог узнать только от жены Ани, потому что сейчас не читаю новости и не знаю, что творится в мире. Даже не в курсе, что сейчас происходит", - сказал Большунов.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).