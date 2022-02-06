Большунов считает неправильным задавать вопросы о допинге россиянам на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов считает, что не стоит задавать вопросы о допинге российским спортсменам на Олимпиаде. Такое мнение он высказал журналистам, отвечая на вопрос американского корреспондента портала Faster Skier Натаниэля Херца.

Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, заняв первое место в скиатлоне, серебро завоевал еще один россиянин, Денис Спицов. В субботу Наталья Непряева стала второй в этой же дисциплине.

"Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются. Задавать такие вопросы в нашу сторону - неправильно, такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут", - сказал Большунов.

"Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, то меня немного выворачивает, я не приемлю это. Я даже слышать об этом не хочу, для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение ADAMS, в котором указывают свое местоположение", - добавил российский лыжник.

Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду и занимают третье место в медальном зачете Олимпиады. Первое место занимают норвежцы (2-0-1), на второй строчке располагается команда Швеции (2-0-0).