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Олимпиада-2022 в Пекине

Крамер прокомментировал двойной подиум сборной России в мужском скиатлоне на Олимпиаде

В воскресенье россиянин Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, его соотечественник Денис Спицов стал обладателем серебряной награды

ТАСС, 6 февраля. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер счастлив за Александра Большунова и Дениса Спицова, которые выиграли золото и серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

В воскресенье Большунов выиграл в скиатлоне и принес первую золотую медаль для сборной России на Олимпиаде в Пекине, Спицов стал вторым.

"Я очень счастлив за обоих и в особенности за всю команду", - сказал Крамер.

Следующий комплект медалей на Олимпийских играх 2022 года лыжники разыграют 8 февраля в спринте.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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