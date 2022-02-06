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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

Первое место занимает команда Норвегии, вторыми идут шведы

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В активе российской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.

Золото сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне на 30 км. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли биатлонисты в смешанной эстафете.

Лидирует в медальном зачете команда Норвегии, на счету которой две золотые и одна бронзовая медаль. На второе место поднялась команда Швеции с двумя золотыми наградами.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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